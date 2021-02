Biographie

Le groupe écossais The Jesus and Mary Chain, auréolé d'une réputation trouble pour ses concerts chaotiques, a eu une influence importante et durable dans le rock. Combinant une sensibilité mélodique et pop à un goût prononcé pour la saturation, le groupe a donné au rock britannique quelques-uns de ses plus essentiels albums des années 80, en premier lieu desquels l'incontournable Psychocandy (1985). Le groupe se sépare en 1999, après un dernier album l'année précédente. Il se reforme en 2007 et se lance dans une série de festivals et de tournées, en Europe, en Amérique du Nord, en Australie et au Japon. Très rapidement, Jim Reid, le chanteur, assure que la reformation se traduira par un nouvel album studio. Mais les années passent, seulement rythmées par la gestion de leur back catalogue (The Power of Negative Thinking : B-Sides & Rarities, Upside Down : The Best of The Jesus And Mary Chain et The Complete Vinyl Collection. Plusieurs fois, la sortie du nouvel opus est annoncée comme imminente, mais elle n'intervient qu'en 2017, sous le nom de Damage and Joy, mettant fin à 19 ans de disette. © ©Copyright Music Story Music Story 2017