Biographie

The Jesus Lizard est l'un des prinicipaux groupes de la scène alternative américaine des années 1990. Sans appartenir à la famille du grunge, son rock bruitiste et créatif lui attire un succès critique tandis que le public se régale des performances cahotiques de son leader David Yow. Les albums à quatre lettres Goat (1991) et Liar (1992), puis Down (1994) et Shot (1996) assurent leur notoriété jusqu'à la séparation en 1999. Après une interruption de dix ans, The Jesus Lizard se reforme pour quelques concerts en 2009. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015