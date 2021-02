Biographie

John Butler est né en Californie avant de suivre ses parents en Australie. Il forme The John Butler Trio en 1998. L'album Three (2001) fait exploser le groupe en Australie. Leur rock blues acoustique, évoque des thèmes écologiques et sociaux. Sunrise Over Sea (2004) fait de The John Butler Trio le groupe phare australien du moment, également bien accueilli en France. Le succès est encore amplifié avec Grand National (2007) qui voit le groupe commencer à se bâtir une solide réputation aux Etats-Unis. John Butler sent le besoin de faire évoluer son groupe en 2009, il change alors d'accompagnateurs. C'est avec la nouvelle formation que The John Butler Trio sort April Uprising en 2010. La joyeuse bande revient en juillet 2011 pour Live at Red Rocks. Il faut ensuite attendre trois ans pour que John Butler et ses acolytes reviennent pour Fresh & Blood. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2018