Biographie

C’est au pluriel que l’on devrait parler de ce célèbre quatuor fondé à New York en 1946. Constitué exclusivement de professeurs de la célèbre Juilliard School, cet ensemble mythique a vu en effet défiler une quinzaine de musiciens depuis sa création il y a plus de soixante-dix ans, mais l’esprit demeure. Le Quatuor Juilliard s’impose immédiatement par la finesse de ses interprétations et pour son répertoire largement ouvert aux productions contemporaines américaines. Artur Schnabel, Zoltan Kodaly et Yehudi Menuhin assistent à leurs premiers concerts et sont très admiratifs de la précision de leur jeu d’ensemble.Robert Mann, son fondateur, restera le premier violon du quatuor pendant plus de cinquante ans, assurant sa cohérence et son style, entretenant ainsi une flamme jamais éteinte. Au total, ce seront 5 000 concerts couvrant un répertoire fort de 600 œuvres auxquels il participera, sans compter une très importante discographie. Il quittera les Juilliard en 1997 tout en continuant des activités pédagogiques à travers les Etats-Unis. Egalement compositeur, Robert Mann jouait aussi volontiers en soliste, donnant par exemple des séances de sonates avec Emanuel Ax ou Stephen Hough. Son sens de l’humour était proverbial, comme le jour où, ayant dû payer une place entière pour son Stradivarius afin de le garder à côté de lui dans l’avion, il avait exigé que l’hôtesse serve son dîner à M. Stradivarius… Robert Mann est mort paisiblement à son domicile de Manhattan le 1er janvier 2018, à l’âge biblique de 97 ans.Le Quatuor Juilliard est réputé pour sa précision et son style parfois contesté, car sans aucune complaisance et toujours au service des compositeurs. On lui a parfois reproché une certaine rudesse qui est pourtant celle des derniers quatuors de Beethoven et de ceux de Bartok, dont il laisse un enregistrement de référence. Son approche musicale est nourrie des très nombreux compositeurs qui constituent la base de son travail. Si les classiques viennois, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, sont largement au programme de leurs concerts et de leurs disques, les quartettistes se sont très tôt fait les champions de la musique de leur temps, jouant les quatuors d’Elliott Carter, Ralph Shapey, Milton Babbitt et Henri Dutilleux.Le Quatuor Juilliard s’est très tôt associé à d’autres musiciens. D’abord avec le physicien Albert Einstein qui était un bon violoniste amateur, puis, plus publiquement, avec Aaron Copland, Glenn Gould, Leonard Bernstein ou Jorge Bolet. C’est avec ce dernier et le violoniste Itzhak Perlman qu’il a enregistré une des versions les plus inspirées du Concert en ré d’Ernest Chausson. A la pointe de la technologie, le Juilliard String Quartet a créé une application pour smartphones consacrée au quatuor La Jeune Fille et la Mort de Schubert, en collaboration avec la Juilliard School. On peut ainsi prendre place dans le quatuor pour explorer chaque détail de la partition, découvrir l’interaction entre les musiciens et découvrir tous les secrets de composition du compositeur viennois.Joseph Lin, le premier violon actuel, a expliqué comment les nouveaux venus apprennent au contact des plus anciens au sein du quatuor, tout en ayant une approche ouverte, mais toujours centrée sur le respect absolu du compositeur. Depuis 2016, le quatuor s’est féminisé avec l’arrivée de la violoncelliste afro-américaine Astrid Schween. Les enregistrements du Quatuor Juilliard sont régulièrement récompensés, en particulier les derniers quatuors de Beethoven en 1985, ceux de Schönberg en 1978, Debussy et Ravel en 1972, et, bien sûr, les six quatuors de Bartok en 1966. Le Quatuor Juilliard a fait beaucoup d’émules et formé de nombreux quatuors faisant carrière aujourd’hui. © FH/Qobuz