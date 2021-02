Biographie

Né Charlton Howard à Sydney en 2003, le rappeur australien The Kid LAROI grandit au son du rap et du R&B avant d'entamer de manière indépendante sa discographie dès l'âge de 14 ans avec le maxi 14 with a Dream. La même année, le MC attire l'attention du public en arrivant en finale du tremplin Triple J Unearthed, décrochant une première partie sur la tournée australienne de l'américain Juice WRLD avec lequel il se lie d'amitié, relation menant à une signature chez Columbia Records et au single "Let Her Go" en 2019. Ce n'est cependant qu'en 2020 qu'Howard effectue sa véritable percée auprès du grand public, publiant F*CK LOVE, premier album porté par le titre "GO" et son featuring signé Juice WRLD, moins d'un an après le décès de ce dernier. © TiVo