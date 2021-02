Biographie

Si le revival post-punk du début des années 2000 avait déjà semé ses premières pierres angulaires avec Interpol ou The Rapture, ce n'est qu'en 2004 avec le succès du premier opus des Killers, Hot Fuss, et son hit "Mr. Brightside", que le mouvement a vraiment impacté le grand public. Formé à Las Vegas en 2001 autour de Brandon Flowers (chant, claviers) et Dave Keuning (guitare), le groupe s'attelle à l'enregistrement de ce premier effort qui lui permet de rapidement exploser à l'international, initiant une série de travaux couronnés de succès, de Sam's Town (2006) à Wonderful Wonderful (2017). En 2019, en publiant le single "Land of the Free", le groupe annonce la parution d'un sixième opus studio pour 2020, Imploding The Mirage. © TiVo