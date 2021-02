Biographie

Vous êtes plutôt Beatles ou Stones ? Kinks ! Nombreux sont ceux qui scandent ce nom lorsque retentit la fameuse question. Car si le gang des frères Davies n’atteignit jamais le succès public de ses deux « rivaux », il demeure l’un des groupes rock les plus importants et surtout influents des années 60/70.Comme Lennon/McCartney et Jagger/Richards, Ray Davies sut se remettre en question et offrir ainsi une vaste palette stylistique. Les Kinks ont tout fait. Du rock imbibé de rhythm’n’blues et de blues, du rock garage, du rock de stade, du rock élisabéthain, de la country, de la pop classique, du folk, du cabaret, etc. Mais leur vraie singularité est d’être resté le plus british de tous les groupes anglais de cette époque. Dans son style, dans son écriture et dans ses références, c’est sans doute la formation anglaise ultime. Celle véhiculant un univers qui influencera les générations futures. Car sans les Kinks, point de Jam, de XTC, de Madness, de Smiths, de Blur, d’Oasis et de beaucoup d’autres… © MZ/Qobuz