Biographie

Jimmy Cauty et Bill Drummond ont constitué avec The KLF l'un des groupes phares du courant acid house et ont été des précurseurs de l'electro versant dance. Ils forment d'abord The Justified Ancients of Mu Mu en 1986 et sont alors surtout connu dans les circuits rave. Devenu The KLF en 1988, le duo sort en 1990 l'album Chill Out. Pris de frénésie, The KLF va ensuite affoler les charts avec ses hits techno « What Time Is Love », « 3 A.M. Eternal » qui est n° 1 dance aux Etats-Unis et « Last Train Trancentral ». Sorti en mars 1991, l'album The White Room devient une référence de la musique électronique et suscite bien des vocations de futurs DJ. Ayant marqué son temps, The KLF s'éclipse en 1992 pour ressurgir brièvement en 1995 et 1997 mais sans plus rien enregistrer de marquant. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015