Biographie

Bien que méritant plus que le statut de groupe d'un seul succès, The Knack restera à tout jamais indissociable de son hit planétaire indémodable "My Sharona". Evoluant sur une scène power pop américaine qui n'aura jamais vraiment obtenu ses lettres de noblesse, le groupe obtient un succès aussi massif qu'instantané avec son premier album en 1979, devenant disque de platine et lui valant brièvement un statut de nouveaux Beatles. L'orgie médiatique autour du phénomène, couplée au caractère bien trempé du leader Doug Fieger précipitent la chute du projet, nullement enrayée par un second album dénué de hit aussi évident que "My Sharona". Le titre, cependant, connaîtra une seconde vie en 1994 grâce à son utilisation dans le film Reality Bites. © Olivier Duboc /TiVo