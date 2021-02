Biographie

The Kooks est formé au milieu des années 2000, et en 2005, le quatuor britannique sort des singles sur Virgin UK. "Eddie's Gun" et "Sofa Song" connaissent un succès modéré dans les hits-parades des singles en Grande-Bretagne ; cependant, la jovialité romantique de "You Don't Love Me" finit par leur faire atteindre leur premier Top 20. Le premier opus de The Kooks, Inside In/Inside Out, arrive en janvier 2006. Le cinquième single du groupe, "Naive," atterrit en cinquième position au printemps. Ils reviennent en 2008 avec Konk, dont ils espèrent qu'il fera plus de bruit que leur premier album. La sortie de l'album coïncide avec l'annonce du départ de Rafferty qui est remplacé par l'ancien bassiste de Cat the Dog, Dan Logan. © MacKenzie Wilson /TiVo