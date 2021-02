Biographie

Composé d'Andy Cresswell-Davis (chant, guitare, clavier) et de James Warren (chant, basse) qui se sont connus dans le groupe Stackridge, The Korgis débute en 1978 en Angleterre. John Baker (guiitare, clavier, chant) complète le trio. Sa pop anglaise aux effluves new wave rencontre un premier succès en 1979 avec « If I Had You ». Le raz-de-marée a lieu en 1980 avec le titre ultra-romantique « Everybody's Got to Learn Sometime », numéro un en France et en Espagne. Cette chanson occulte en grande partie le reste de la carrière de The Korgis en étant par la suite reprise par des artistes aussi différents que Yazz, Zucchero et Vanessa Carlton, Erasure ou Beck (pour le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind). Séparé en 1982, The Korgis revient en 1990 et sort l'album This World's for Everyone en 1992. En 2006, The Korgis réinterprète ses meilleurs titres de belle manière sur l'album acoustique Unplugged. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015