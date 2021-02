Biographie

Originaires de Liverpool, les La’s bénéficient d’une renommée inversement proportionnelle à leur discographie. Un seul album (et un unique, mais gigantesque, tube, « There She Goes ») les ont pour l‘éternité installé dès 1990 en potentiels petits frères des Beatles. Depuis, les fans attendent, et espèrent. © ©Copyright Music Story Christian Larrède 2015