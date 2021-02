Biographie

Alors que les Arctic Monkeys sont en tournée en 2005, Miles Kane rejoint ses collègues anglais avec son ancien groupe (The Little Flames, puis The Rascals) pour assurer leur première partie. Même si Alex Turner est en plein essor avec les Monkeys, il se lie d’amitié avec Kane et ils commencent donc à composer quelques musiques ensemble. Rien ne sépare plus les deux acolytes, puisqu’ils font en même temps des apparitions scéniques pour soutenir le groupe de leur partenaire le temps d’une chanson ou deux (Miles Kane est notamment invité à jouer la piste de guitare pour 505, des Arctic Monkeys). De plus, alors qu’Alex Turner s’est installé à Los Angeles depuis la période de composition de AM, son partenaire s’est décidé à emménager lui aussi dans la cité des anges pour être au plus près de son ami.En 2008 parait le premier né de la collaboration nommée par les deux hommes The Last Shadow Puppet. The Age Of Understatement connait un accueil favorable de la part des critiques, mais aussi et surtout du public. Inspirés par leurs idoles Bowie ou Walker, ils font se mettent en quête avec ce supergroupe de donner une nouvelle vie à la pop anglaise des sixties. Preuve que les Last Shadown Puppets sont un side project plus qu’un groupe à part entière, ce n’est que huit ans plus tard que sort le deuxième album Everything You’ve Come To Expect. © AR/Qobuz