Biographie

Alors qu'ils font partie d'une génération de musiciens tournée vers le hip-hop, la techno ou le R&B, les deux jeunes frères Michael et Brian D'Addario, originaires de Long Island dans l'État de New York et tous deux multi-instrumentistes (guitare, claviers, chant, batterie), décident de donner une chance à leurs influences pop et rock des années 1960 et 1970, qu'elles se nomment The Beatles, The Zombies, Todd Rundgren ou encore Supertramp. C'est ainsi qu'après avoir formé The Lemon Twigs en 2014 avec leurs comparses Danny Ayala (claviers) et Megan Zeankowski (basse) qui les suivent sur scène, ils s'adjoignent les services du producteur Jonathan Rado, également membre de Foxygen, et entrent en studio afin de délivrer leur premier album, Do Hollywood, en 2016. Celui-ci, précédé du simple « These Words », abrite de nombreux tubes en puissance, mêlant sans trembler diverses influences musicales telles que le folk ou le glam rock sur un titre tel que « As Long As We're Together ». Un second album, intitulé Go to School, voit le jour en 2018. Davantage conceptuel, cet enregistrement aux allures d'opéra rock conte l'histoire d'un chimpanzé élevé comme un petit garçon. Il permet à Lemon Twigs d'embarquer sur la tournée de Arctic Monkeys comme groupe de première partie. Pourtant, en coulisses, des changements de personnel ont lieu : Megan Zeankowski et Danny Ayala sont ainsi remplacés par Daryl Johns (basse), Andres Valbuena (batterie) et Tommaso Taddonio (claviers). D'abord annoncé pour le mois de mai 2020, l'album Songs for the General Public est finalement repoussé en raison de la pandémie de Covid-19 qui paralyse la planète, et sort à la fin de l'été de la même année, accompagné des singles « Live in Favor of Tomorrow » et « No One Holds You Closer ».