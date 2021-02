Biographie

Venus du rock punk et hardcore de la scène indépendante bostonienne, The Lemonheads ont atteint la renommée au début des années 1990 avec un pop-rock efficace et mélodique et quelques reprises enthousiasmantes (de Suzanne Vega à Simon and Garfunkel). En 1992 ils délivrent l'essentiel It's a Shame About Ray. Menés par un leader au charisme de top model, The Lemondheads refont surface en 2006 après presque une décennie de silence radio, pour raviver la flamme et la mémoire des fans en livrant un condensé de ce qu'ils font de mieux avec, à juste titre, un album éponyme. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2016