Biographie

Incroyable phénomène que The Lost Fingers, meilleure vente de l'année 2008 au Québec avec Nickelback. Sans faire de hard rock mélodique, sans faire du folk canadien, sans chansons pop consensuelles, mais en reprenant des tubes des années 80 façon jazz manouche. L'incroyable se mue en improbable, sauf que les trois zozos de The Lost Fingers détournent avec un talent fou, « Tainted Love » « Billie Jean » « You Shook Me All night Long » qui se retrouvent magnifiées par ce traitement incongru. Lost in the 80's arrive sur le marché international début 2009, la rigolade ne fait que commencer. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015