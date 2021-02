Biographie

À défaut d'être photogéniques, les frères et soeurs de The Magic Numbers délivrent depuis leur premier album en 2005 une pop mélodique taillée pour les playlists des radios. C'est ce qui arrive avec le hit « Take a Chance » extrait deThose the Brokes l'année suivante. Le quatuor anglais s'enferme plusieurs mois en studio pour réaliser son troisième opus The Runaway, sorti en 2010. L'album suivant Alias paru en 2014 est composé et produit par le leader Romeo Stodart. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015