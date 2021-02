Biographie

Le DJ Stephen Fasano émerge sur la scène house grâce au duo Airplane, qu’il quitte en 2010 après deux années d’activité malgré une série de succès dans les charts belges. Il prend alors son envol en solo et publie « I Don’t Know What to Do ». Mais c’est un remix inspiré de « I Follow Rivers », de Lykke Li, qui va lui permettre d’attirer l’attention du public au-delà des frontières belges. En 2013, le DJ signe un nouveau tube : « When the Night is Over », qui bénéficie du concours de Newtimers. Son successeur, « Sunlight »,sur lequel intervient Years & Years, parvient à s’installer dans le top 10 des meilleures ventes en Flandre et dans le top 30 en Wallonie. En 2014, l’artiste fonde son propre label, Potion, lequel accueille « Tied Up », sa collaboration avec le chanteur britannique Julian Perretta, ainsi que « Ready to Love », qui voit le jour en 2019. © ©Copyright Music Story 2019