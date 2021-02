Biographie

The Magnetic Fields est un groupe d'indie synth pop formé en 1990 à Boston et mené par le parolier, instrumentiste, producteur et chanteur Stephin Merritt. 69 Love Songs, l'album-phare du groupe -qui est en réalité un triple album-, est sorti en 2000. Après quelques albums dans les années 2000, le groupe revient en 2012 avec Love at the Bottom of the Sea... © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2015