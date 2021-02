Biographie

A l'exception de Michelle Phillips, on ne peut pas dire que les Mamas and the Papas payaient vraiment de mine, ceci à une époque où on commençait déjà à mettre en avant dans les médias des mignonnets et mignonnettes parfois peu doués pour la musique mais dont la plastique agréable était très vendeuse. Martelées depuis des décennies par les radios à tubes faciles, les chansons de ce groupe mixte précurseur dans certains domaines méritent pourtant plus qu'une redécouverte, la qualité de leur travail n'ayant dans ses grandes heures rien à envier aux plus belles réussites des Beach Boys ou des Beatles, malgré une activité de deux ans et demi seulement.