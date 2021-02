Biographie

Groupe de rock américain aux multiples influences, The Mars Volta évolue dans un créneau indéfini qui mêle metal, musique latine, jazz, rock psychédélique, hardcore, punk et musique électronique. Dès leurs débuts en 2002, ses musiciens ont toujours refusé de se plier aux contraintes académiques de la composition, alternant, dans une musique particulièrement structurée, moments d'une rage inouïe et instants plus sereins. Malgré des albums salués par la critique et le public (en particulier Frances the Mute), les multiples changements de personnel, qui affectent le groupe, lui interdisent une carrière dans la constance. Noctourniquet en 2012 est un exemple supplémentaire de la singularité de The Mars Volta. © ©Copyright Music Story Christian Larrède 2015