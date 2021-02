Biographie

The McGuire Sisters, composé des trois sœurs Ruby Christine McGuire, Dorothy McGuire et Phyllis Jean McGuire, est un trio pop originaire de Middletown, dans l’Ohio. Phyllis n’a que 4 ans, Dorothy 7 ans et l’aînée Ruby 9 ans lorsqu’elles commencent à chanter à l’église devant leur premier public en 1935. Peu à peu, elles élargissent leur audience et chantent en 1949 pour les vétérans dans les bases militaires ou les hôpitaux. Encouragées par leurs proches, elles finissent par décrocher un contrat chez Coral Records en 1952 et décident d’auditionner la même année pour le populaire Arthur Godfrey Show. Leur hôte tombe sous le charme et les embauche. Elles resteront dans l'émission de radio les sept années suivantes. Leur carrière discographique débute dès 1953, mais il leur faut attendre un an pour connaître un premier hit avec « Pine Tree, Pine Over Me ». L'année 1955 voit la parution de leur premier album By Request, qui contient trois de leurs plus grands tubes : « Goodnight, Sweetheart, Goodnight », « Muskrat Ramble », et surtout leur tout premier numéro un intitulé « Sincerely ». L’avènement du rock and roll ne ternira pas leur étoile puisque The McGuire Sisters publieront de nombreux autres tubes, dont un seul parviendra toutefois à devenir numéro un : « Sugartime » en 1957. Intronisées au Vocal Group Hall of Fame et au National Broadcasting Hall of Fame, celles qui furent très tôt comparées aux Andrews Sisters ont enregistré leur dernier album, Right Now, en 1965. Les trois sœurs mourront à huit ans d’intervalle : Dorothy en 2012, Christine en 2018, et Phyllis en 2020. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2021