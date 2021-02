Biographie

Qu’on les appellent Smokey Robinson & The Miracles ou, tout simplement, The Miracles, ce groupe de rhythm and blues, soul, disco, et doo woop, originaire de Detroit (Michigan), est entré dans l’histoire de la musique populaire comme le premier à bénéficier en 1959 d’un contrat avec le label Tamla Motown. Vingt-six singles (« Shop Around », « Going To A Go-Go », « You’Ve Really Got A Hold On Me », « The Tears Of A Clown ») placés dans le Top 10 plus tard, le groupe s’efface en 1972, pour laisser place à la carrière en solo – couronnée de succès - de Smokey Robinson. © ©Copyright Music Story Christian Larrède 2015