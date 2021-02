Biographie

Formé à partir d'une scission de Sisters of Mercy, The Mission devient vite le tenant d'un rock gothique énergique. Le succès tend vite les bras à la troupe menée par Wayne Hussey (chant), God' s Own Medecine en 1986 se chargeant de capitaliser sur le buzz entourant alors The Mission. Children (1988) et Carved in Sand (1990) complètent la trilogie dorée de The Mission. Calibré pour le marché américain, le boursoufflé Masque en 1991 entraine le déclin rapide de The Mission. Séparé en 1996, The Mission revient en 1998 et sort Aura en 2001. Cette renaissance artistique se poursuit neuf ans plus tard avec le convaincant et tardif Dum-Dum Bullets. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015