Biographie

Formé principalement pour participer à une série de télévision, le groupe the Monkees ( Davy Jones, Micky Dolenz, Michael Nesmith et Peter Tork) a été conçu pour surfer sur la vague des débuts des Beatles en appliquant les aspects les plus superficiels de la formule de l’invasion britannique et pour capturer un public préadolescent. Toutefois, ils n'étaient pas dénués de talents musicaux et ils ont réussi à élaborer quelques hits pop/rock durables comme «I’m a Believer,» "Last Train to Clarksville," "Pleasant Valley Sunday," "Stepping Stone" et "Daydream Believer," qui avaient une sonorité harmonieuse et rock : de quoi attirer toutes les catégories du public. © Richie Unterberger /TiVo