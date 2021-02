Biographie

Bien qu'ils soient connus aujourd'hui pour leurs albums psychédéliques, tant sur le plan des paroles que de la musique profonde, the Moody Blues a commencé comme l'un des groupes les plus inspirés par le R&B de l'invasion britannique. Tout a changé avec la version de 1967 Days Of Future Passed, une collection essentielle de chansons rock avec un cadre orchestral qui a mis en valeur les hits "Nights In White Satin" et "Tuesday Afternoon." Les enregistrements ultérieurs ont contribué à établir encore davantage le groupe anglais comme l'un des groupes connaissant le plus de succès des années 60 et des années 70. Bien que leur succès ait diminué avec les années, leur catalogue continue à être parmi les plus vendus de ce que propose Polygram. © Bruce Eder /TiVo