Biographie

Si elle apparaît sur la scène de Brooklyn au début des années 2000 en plein renouveau rock emmené par The Strokes, la formation indie rock américaine The National, emmenée par Matt Berninger (chant) et le multi-instrumentiste Aaron Dessner, se distingue de ses concurrents par une gamme d'influences plus étendue, mêlant à sa recette une poignée d'éléments country alternative, chamber pop et post-punk. Si les productions du groupe trouvent rapidement leur public, son troisième effort de 2005, Alligator, se voyant très largement salué par la critique, c'est son successeur de 2017, Boxer, qui lui ouvre la voie des hautes sphères des charts, position confirmée par ses efforts subséquents, de l'acclamé High Violet (2010) à I Am Easy to Find (2019) en passant par Trouble Will Find Me (2013) et Sleep Well Beast (2017). © TiVo