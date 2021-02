Biographie

L'irruption du duo de Virginie dans le monde musical représente une révolution. Reprenant l'héritage electro-funk d'un Prince, Pharrell Williams et Chad Hugo le dopent avec des rythmiques très reconnaissables et des sons minimalistes piochant dans les effets sonores les plus improbables (bruitages spatiaux, mélodies orientales, bruits de cuillères...). Ils réinventent le tube dans les années 2000, trustent les hit-parades du monde entier et emportent toutes les filles sur le dancefloor avec eux. Rien que ça... © ©Copyright Music Story DaBee 2016