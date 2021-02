Biographie

Originaire de la Nouvelle-Orléans, le groupe familial The Neville Brothers adapte à son mélange de soul et de funk la tradition musicale de la ville et se fait connaître dans le monde entier avec l'album Yellow Moon (1989), produit par Daniel Lanois et Brian Eno. Réunis sous le nom The Wild Tchoupitoulas, Aaron Neville (chant, né en 1941) et ses frères Art (1937-2019), Charles (1938-2018) et Cyril (1948) adoptent en 1976 le nom de The Neville Brothers après avoir accompagné des gloires locales et le groupe The Meters. Produit par Joel Dorn, l'album Fiyo on the Bayou (1981) fixe les éléments qui vont établir le succès de la fratrie, qui publie ensuite les deux volumes de leur savoir-faire en public, Neville-ization (1984) et Live at Tipitina's Vol. 2 (1987), enregistrés dans le club étendard de la capitale louisianaise, avec les participations de Keith Richards, Jerry Garcia et Carlos Santana. Reconnu à l'échelle internationale avec Yellow Moon, le groupe fédère un large public avec les albums suivants Brother's Keeper (1990) et Family Groove (1992). Après le succès en solo d'Aaron Neville, les retrouvailles en famille se font autour de Valence Street (1999), avec l'intégration des enfants Ivan et Ian Neville. Un dernier album studio, Walkin' in the Shadow of Life (2004), précède de nouvelles tournées et la séparation en 2012. Charles Neville décède d'un cancer du pancréas le 26 avril 2018 et Art Neville le 22 juillet 2019.