Biographie

Emmené par des membres des groupes Destroyer (Dan Bejar), Zumpano (A.C. Newman), The Evaporators (John Collins) et la chanteuse invitée Neko Case, The New Pornographers fait figure de supergroupe dans le domaine du rock indépendant. Le nonette de power pop, formé à Vancouver en 1997, est remarqué par la critique qui plébiscite ses quatre premiers albums Mass Romantic (2000), Electric Version (2003), Twin Cinema (2005) et Challengers (2007). Régulièrement cité dans les référendums américains de fin d'année ou de décennie, The New Pornographers se retrouve au gré des emplois du temps de ses musiciens. En 2010, le cinquième album Together accueille notamment St. Vincent. Le suivant, Brill Bruisers, paraît en 2014. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015