Biographie

Le groupe Nice s'impose, à la fin des années 60, comme l'un des chefs de file du classic rock (comme son nom l'indique : un mélange de rock et de musique classique). Avec une mise en scène excentrique (lancer de couteau sur les instruments…), voire provocatrice (ils brûlent le drapeau américain lors d'un concert), The Nice ont remporté un certain succès, notamment pour The Thoughts Of Emerlist DavJack (1967) et Ars Longa Vita Brevis (1968). Après le départ de O'List, le groupe a poursuivi sa carrière, sous forme de trio, avec quelques bons albums (Nice, en 1969, et Five Bridges Suite, en 1970). Le groupe est dissous au début des années 70, mais Emerson a conservé, pour le meilleur, sa formule musicale avec son nouveau groupe, Emerson, Lake And Palmer. © © ©Copyright Music Story Music Story 2015