Biographie

Depuis le début des années 90, The Notwist fait dans le grand écart musical. Après avoir donné dans les guitares saturées sur leurs trois premiers albums, le groupe bavarois a opéré un changement radical de direction. Exit les amplis Marshall avec le gain poussé à fond, bonjour les tables de mixages et les synthés sur fond de pop balafrée. Si l’arrivée d’un nouveau membre au sein d’un groupe (en l’occurrence un certain Martin Gretchshmann) est souvent synonyme de renouveau, Notwist est carrément passé d’un extrême à l’autre, prenant le risque de laisser ses fans de la première heure de côté.En 1998, l’album Shrink voit le groupe basculer dans une musique électronique flirtant avec l’expérimental, sur laquelle vient se poser la voix Nada Surfienne du chanteur, le tout agrémenté de quelques envolées jazzy barrées. Une mixture déroutante, qui donne l’impression d’écouter un groupe de pop commerciale qu’une bande d’extraterrestres mélomanes et blagueurs auraient enlevés. Une originalité et une audace qui vaudra à la formation les faveurs du public et de leurs pairs, à l’instar de Radiohead.En 2014, après 5 années d’absence sur disque, le groupe revient avec Close To The Glass, son 8ème opus. Un album qui s’inscrit dans la continuité du son de The Notwist, jouant sur l’écart entre production expérimentale, voir radicale, et mélodies simplistes couplées à la voix douce du chanteur. Au final, de ses débuts à maintenant, The Notwist a trouvé sa cohérence en jouant perpétuellement avec les extrêmes. ©Nicolas Gal