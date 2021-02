Biographie

Formé à l'université de McKinley (Ohio) en 1958, The O'Jays s'inscrit dans la grande tradition des groupes vocaux américains reliant Frankie Lymon and the Teenagers à la génération R&B des années 1990 dont le groupe LeVert - dignes enfants du leader Eddie LeVert - fait partie. The O'Jays a marqué de son empreinte la « Philly Soul » des années 1970 avec les albums Back Stabbers et Ship Ahoy et une multitude de hits composés, arrangés et produits par le duo Kenny Gamble - Leon Huff. Le groupe, en dépit de changements de personnel et du décès de William Powell en 1977, est toujours en activité dans les années 2000, étant intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2004. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016