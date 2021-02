Biographie

Le punk influencé métal de The Offspring devient populaire en 1994, vendant plus de quatre millions d'albums sur un label de disque indépendant. Tandis que la formation et l'approche du groupe suit la tradition rock indé des années 80, leur son se rapproche plus de celui d'un groupe de heavy métal pointu, exigeant, avec leurs accords de puissance précis, pulsatifs et les chants grave de Dexter Holland. "Come Out and Play," au son très Nirvana, est leur premier single de l'album Smash en 1994. Il est diffusé sur MTV à l'été 94, ouvrant ainsi la voie à un triomphe radio. Après avoir signé chez Columbia, le groupe marque un autre tube avec "Pretty Fly (For a White Guy)." © Stephen Thomas Erlewine /TiVo