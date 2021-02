Biographie

S'il n'a pas inventé l'ambient, Brian Eno s'en étant déjà chargé, The Orb en a fait un genre grand public en profitant de l'explosion de l'electro au début des années 1990. Plus qu'un véritable groupe, The Orb est l'entité crée par Alex Paterson en 1988. Depuis le révolutionnaire The Orb's Adventure Beyond the Ultraworld en 1991, The Orb a varié dans sa configuration mais pas dans l'excellence de ses sorties. U.F. Orb (1992), Orblivion (1997) ou The Dream (2007) sont un régal pour les amoureux de l'electro doux. En 2010, Metallic Spheres ne fait pas tache avec les participations de David Gilmour et de Youth, ainsi qu'un CD de remixes disponibles exclusivement via iTunes. Les albums suivants, C Batter C (2011), The Orbserver in the Star House'(2012) et son compagnon More Tales from the Orbservatory (2013), enrichissent l'univers sonore d'un groupe inscrit dans la durée. En 2015, Alex Paterson et Thomas Fehlmann se retrouvent aux commandes de Moonbuilding 2703 AD. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015