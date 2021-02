Biographie

Fruit de la rencontre des soeurs Esmé Dee Hand-Halford (basse) et Sidonie B Hand-Halford (batterie) avec le guitariste Henry Carlyle Wade à une fête d'anniversaire, le groupe The Orielles se forme à Halifax en 2013 et s'entend sur une formule musicale héritée de l'esprit du rock indépendant britannique des années 1980. Le trio d'adolescents qui poursuivent encore leurs études à l'université s'auto-produit et change de label à chaque sortie de single, EP ou cassette. Après l'enregistrement de l'EP Jobin (2016), un contrat est signé avec le label Heavenly Records, qui publie le titre de neuf minutes « Sugar Tastes Like Salt », remixé par Andrew Weatherall. Une tournée des festivals précède le retour au studio avec la productrice Marta Salogni pour l'album Silver Dollar Moment (2018), suivi d'une tournée avec Alex Stephens (claviers), devenu depuis un membre à part entière. De nouvelles influences musicales s'ajoutent au second album du quatuor, Disco Volador (2020), qui se classe à la 53e position des ventes britanniques. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020