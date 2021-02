Biographie

Bien que Britannique, le quintette vocal The Pasadenas est influencé par le rhythm 'n' blues de Stax et la soul de Motown. Formé en 1988, le groupe doit son nom aux deux frères Milliner qui sont nés à Pasadena (Californie). The Pasadenas effectue de bons débuts avec le tube « Tribute (Right On) » et l'album To Whom It May Concern. Le groupe s'essouffle vite avec Elevate en 1990 mais rétablit l'équilibre grâce à « I'm Doing Fine Now » en 1991. Sorti en 1992, l'album Yours Sincerly frôle le top cinq britannique. Bien que séparé en 2005, The Pasadenas n'a ensuite plus rien enregistré hormis Phoenix (1995) qui n'a pas été commercialisé. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015