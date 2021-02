Biographie

Formé à l'intiiative du pianiste Jon Schmidt et du violoncelliste Steven Sharp Nelson, tous deux Mormons, le collectif américain de The Piano Guys se charge de reprendre les tubes du moment à sa sauce acoustique, volontiers trafiquée et mise en scène par l'ingénieur du son Paul Anderson, un parolier et un vidéaste. Le résultat affecté à des titres connus ou des morceaux originaux fait de la chaîne YouTube du groupe l'une des plus visitées du genre. Après avoir réglé son compte à des titres comme « Paradise » (Coldplay), « Rolling in the Deep » (Adele) ou le « Titanium » de David Guetta, The Piano Guys sort son premier album homonyme fin 2011. Le phénomène très populaire aux États-Unis débarque en France courant 2013 avec un second volume, suivi en 2014 de l'album Wonders, consacré au répertoire mormon. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015