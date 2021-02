Biographie

Le groupe de rock néo-progressif anglais The Pineapple Thief, fondé en 1999 par le guitariste et chanteur Bruce Soord, a connu un début de carrière encourageant mais confidentiel au sein du label Cyclops Records, où il a toutefois sorti six albums entre 1999 (Abducting the Unicorn) et 2007 (What We Have Sown). Après avoir signé un nouveau contrat avec K-Scope qui devait lui permettre d'élargir son audience, la formation a entrepris de réhabiliter son fonds de catalogue, sans oublier d'enrichir sa discographie de nouveaux chapitres, depuis Tightly Unwound (2008). L'année suivante, la compilation 3000 Days célèbre la première décennie du groupe par la remasterisation de ses meilleurs titres. En 2010 suit un album plus rock, Someone Here Is Missing. Le groupe revient en 2012 avec All the Wars, suivi deux ans plus tard par Magnolia (2014), la meilleure vente de la formation qui recrute le batteur vedette de Porcupine Tree et King Crimson, Gavin Harrison, pour l'enregistrement des deux disques suivants, Your Wilderness (2016) et Dissolution (2018).