Biographie

Formé en 2012 autour de Vickie Chérie et Leo Bear Creek, également batteur de Coming Soon, le duo français d'electro pop The Pirouettes se distingue dans le domaine de la synth-pop sous l'oeil bienveillant de son mentor Étienne Daho et connaît un premier titre marquant, « Dernier Métro », qui n'est pas sans évoquer le célèbre « Marcia Baila » de Rita Mitsouko, dont il reprend l'air succinctement. À l'occasion, le duo n'hésite pas à reprendre des artistes majeurs du répertoire français, comme France Gall avec « Comment lui dire » ou encore Yves Simon avec « Qu'est-ce qu'on sera demain ». En 2014, The Pirouettes publie un maxi intitulé L'Importance des Autres, suivi en 2015 du 45 tours, « Je nous vois / Soleil rare ». Après ces indispensables tours d'observation, le duo sorte en 2016 son premier véritable album, Carrément Carrément, qui ne tarde pas à s'illustrer dans les classements de ventes.