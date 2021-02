Biographie

Figure emblématique du ska canadien, The Planet Smashers est un quintette montréalais créé par le chanteur et guitariste Matt Collyer et le bassiste Dave Cooper. Depuis le milieu des années 1990, leur son est fortement inspiré par le ska classique et le reggae, mais aussi par le party punk américain à la NOFX. Le groupe a entre autres fait paraître Attack of the Planet Smashers et The Life of the Party, qui l’ont entraîné en tournée partout au Québec et en Ontario. Toujours active, la formation a lancé en 2014 l’album Mixed Messages, mariant two-tone ska, new wave, punk rock et pop. Collyer est cofondateur du label montréalais Stomp Records, qui a notamment publié Bedouin Soundclash, Flatliners, The Undercovers, Reset et Men’O’Steel.