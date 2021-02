Biographie

The Platters peut être aisément désigné comme le plus grand groupe vocal de rock, grâce à un palmarès impressionnant comprenant trente-sept titres classés dans le Hot 100 du Billboard entre 1955 et 1968. Formée en 1953 à Los Angeles par le manager, producteur et compositeur Buck Ram, la formation de doo-wop démarre sa carrière en fanfare avec le tube mondial « Only You (And You Alone) », suivi de glorieux spécimens chantés a cappella par les voix emblématiques de Tony Williams, Herb Reed, Paul Robi, Zola Taylor et Sonny Turner. Aux numéros un « The Great Pretender », « Twliight Time » et « Smoke Gets in Your Eyes » s'ajoutent la quantité, la qualité et la régularité de hits jusqu'à la fin des années 1960. Par la suite, la formation officielle, qui continue de tourner, est concurrencée par d'anciens membres qui fondent leur propre enseigne, sans omettre de mentionner leur appartenance à l'un des groupes les plus populaires de son temps. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015