Biographie

Formé en 1969 par June, Bonnie et Anita Pointer, le troi de soeurs se transforme en quatuor avec l'arrivée de Ruth Pointer en 1972 et obtient un succès considérable avec treize titres classés dans les vingt meilleures ventes du Billboard, trois Grammy Awards et une étoile sur Hollywood Boulevard. Dans un style jazz et funk inspiré par la comédie musicale, les quatre premiers albums studio pour le label Blue Thumb, The Pointer Sisters (1973), That's a Plenty suivi de Live at the Opera House (1974), Steppin' (1975) et Having a Party (1977), obtiennent la reconnaissance et un Grammy Award dans la rubrique country (« Fairytale »), sans comparaison avec la période suivante pour le label Planet Records, distribué par Elektra/Asylum. Devenu un trio après le départ de Bonnie Pointer en 1977, le groupe qui brasse un grand éventail de styles se concentre sur le disco, le funk et le rock et connaît un premier succès d'envergure avec sa version alors inédite du titre « Fire » de Bruce Springsteen, extraite de l'album Energy (1978), qui se classe n° 2 au Billboard. Les enregistrements qui se succèdent au tournant des années 1980 apportent de nouveaux hits dont « He's So Shy » (1980) et « Slow Hand » (1981). En 1984, après une première version publiée deux ans plus tôt sur l'album So Excited! et classée n° 30, un remix du titre « I'm So Excited » atteint la neuvième position et devient l'une des chansons de référence du trio qui cumule les honneurs avec l'album Break Out et ses hits « Automatic » (n° 5), « Jump (For My Love) » (n° 3) et la pièce de funk électronique « Neutron Dance » (n° 6). Sans retrouver ce niveau qui en fait l'un des groupes féminins les plus populaires de l'histoire, The Pointer Sisters continue de séduire un large public avec les albums Contact (1985) et Hot Together (1986), suivis d'un engouement moindre pour Serious Slammin' (1988) et Only Sisters Can Do That (1993). June Pointer, touchée par des problèmes d'addiction à la drogue, quitte le groupe en 2004 et décède d'un cancer deux ans plus tard. Remplacée par Issa Pointer (la fille de Ruth Pointer), le trio obtient un dernier succès local en 2005 avec la reprise de « Sisters Are Doin' It for Themselves » (Eurythmics & Aretha Franklin), avec la chanteuse belge Natalia Druyts. En 2009, c'est ensuite au tour de la petite-fille de Ruth Pointer, Sadako Pointer, d'intégrer le groupe qui comprend sa mère, sa grand-mère et son arrière-tante Anita Pointer. Atteinte par la maladie, cette dernière se retire en 2015. Ruth Pointer est alors l'unique membre originelle de la formation. Présente des débuts à 1977, Bonnie Pointer meurt d'une crise cardiaque le 8 juin 2020, à l'âge de 69 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020