Biographie

Le trio britannique composé de Sting, Stewart Copeland et Andy Summers a su très vite se démarquer de la concurrence grâce à sa recette inédite mixant reggae et rock. The Police est parvenu très rapidement à s’imposer en tant que l’une des formations musicales les plus importantes des années 70 et 80 en combinant une qualité d’improvisation jazz avec une énergie brute venue tout droit du punk. The Police est formé par Stewart Copeland et Sting en 1977. Avant leur rencontre, Copeland, fils d’un agent de la CIA, faisait ses études en Californie avant de déménager en Angleterre et de rejoindre le groupe de rock Curved Air. Sting, lui, était professeur et jouait en même temps dans des groupes de jazz/rock. C’est dans une boite de nuit que les deux musiciens se rencontrent et décident de monter une formation pop avec le guitariste Henri Padovani. C’est grâce au single Fall Out sorti sur un label indépendant que le groupe commence à se faire un nom. Après l’intégration du guitariste Andy Summers et le départ d’Henri Padovani, The Police publie son premier album Outlandos D’Amour en 1978 sur le label A&M Records. Les hits Roxanne et So Lonely propulse le trio en haut des charts. L’opus suivant Reggatta de Blanc (1979) apporte lui aussi son lot de tubes et fait danser la planète entière avec des chansons comme Message in a Bottle et Walking on the Moon. Zenyatta Mondatta arrive ensuite en 1980 et confirme le succès grâce à des titres comme Don’t Stand So Close To Me et De Do Do Do, De Da Da Da. En 1981, The Police reste prolifique en commercialisant Ghost in the Machine, comportant les tubes Every Little Thing She Does is Magic et Spirits in the Material World et dont les ventes atteignent des sommets vertigineux. Après une année sabbatique, les trois musiciens se retrouvent pour enregistrer Synchronicity (1983) qui se révélera être leur dernière création studio. C’est aussi le disque qui leur apportera le plus de succès, porté par la ballade Every Breath You Take, l’une des plus célèbres chansons des années 80. Le groupe annonce ensuite sa dissolution en 1984, et chaque membre se lance dans une carrière solo. En seulement six années d’existence, The Police a créé une discographie remarquable dont l’influence et l’inventivité restent exemplaires. © LG/Qobuz