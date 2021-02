Biographie

Formation pionnière du post-punk originaire de Bristol, The Pop Group n'a enregistré que deux albums et trois simples entre 1978 et 1981, mais son influence s'est fait sentir au-delà de sa courte existence, chez Nick Cave ou Sonic Youth. Le groupe de l'activiste Mark Stewart sublime les genres en mêlant son punk au reggae et au funk sur l'album Y (1979) et les titres « We Are All Prostitutes » (n°8) et « Where There's a Will, There's a Way » (n°2, 1980). Contre toute attente, The Pop Group renaît en 2015 et publie Citizen Zombie après trente-cinq ans d'absence. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015