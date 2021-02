Biographie

Ce projet est né en 2001 de la rencontre de Benjamin Gibbard, leader du groupe de rock de Seattle Death Cab for Cutie, et de Jimmy Tamborello, alias Dntel, compositeur et producteur de musiques électroniques et leader du groupe Figurine. Leur premier album, Give Up, est sorti en 2003, et a offert un regain de popularité au label Sub Pop. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015