Biographie

Remarqué dès ses premiers essais par Richard Hawley et Sean O'Hagan, devenus fans, The Postmarks est rapidement signé sur Unfiltered Records pour un premier album séduisant en 2007. Le trio emmené par la chanteuse Tim Yehezkely et les compositeurs et arrangeurs Christopher Moll et Jonathan Wilkins s'inscrit dans une veine pop aux accents jazz et orchestraux. Après l'album de reprises By the Numbers (2008) succède les chansons et arrangements subtils de Memoirs at the End of the World (2009). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015