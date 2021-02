Biographie

L'univers machiste du rock a rarement autorisé une jeune femme à diriger un groupe (sur la durée, et vers des sommets de création artistique). New-Yorkaise exilée sur le Vieux Continent, voix de velours râpé et guitare de fer, Chrissie Hynde (née en 1951), chanteuse et compositrice, est la patronne et l'emblème de The Pretenders. Groupe britannique formé en 1979, The Pretenders gagne rapidement ses galons sur la scène internationale grâce à un rock sans fioritures et bien écrit (le numéro un « Brass in Pocket » et « Message of Love »). Après deux albums majestueux en 1980 et 1981, la formation perd coup sur coup son bassiste (Pete Farndon) et son guitariste (James Honeyman-Scott), tous les deux morts d'overdose. Malgré ces drames, elle se maintient avec l'excellent Learning to Crawl (1984, « 2000 Miles »), après quoi les albums s'espacent et le style originel perd de son tranchant, tournant parfois à la formule FM (« Don't Get Me Wrong », « I'll Stand by You »). Le hiatus le plus important a lieu entre 2008 et 2016, quand sort Alone, un disque inattendu, puisque prévu pour être une oeuvre solo de Chrissie Hynde. Cette dernière est d'ailleurs la seule membre des Pretenders sur l'album puisqu'elle y est entourée de musiciens de séance. Un nouvel album, le onzième, est attendu de pied ferme en mars 2020. Baptisé Hate for Sale, il est même précédé du single « The Buzz ». Toutefois, la pandémie de Covid-19 qui s'abat sur le monde bouleverse les plans du groupe : une gigantesque tournée commune avec le groupe Journey est ainsi annulée alors que la sortie de l'album est décalée au cœur de l'été 2020. © ©Copyright Music Story Christian Larrède 2020