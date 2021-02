Biographie

Formé en 2009 à New York par l'actrice Taylor Momsen (issue, à l'instar d'une Leighton Meester, du casting de la série Gossip Girl), The Pretty Reckless est un groupe de hard rock américain aux accents alternatifs dont la première mouture fait ses armes en première partie de The Veronicas avant de se reconstituer autour de Momsen, Ben Phillips (guitare), Mark Damon (basse) et Jamie Perkins (batterie) et d'une identité dans lignée de Hole ou des Runaways de Joan Jett pour livrer son premier single ("Make Me Wanna Die") sur la bande originale du film Kick Ass. Le premier album du groupe voit quant à lui le jour en 2010 sous le titre Light Me Up, imposant le son du groupe, toutes guitares dehors et tigresse blonde en maîtresse de cérémonie, suivi par Going to Hell en 2014. © Olivier Duboc /TiVo