Biographie

Créé à Edimbourg, en Ecosse, par les frères jumeaux Charles et Craig Reid (nés le 5 mars 1962), le duo The Proclaimers publie son premier album, This Is the Story, en 1987. Le folk rock d'inspiration celtique, l'accent écossais prononcé et des mélodies identifiables comme celle de Letter from America (titre classé n°3 au Royaume-Uni) sont les principales caractéristiques du groupe qui bénéficie d'un succès tant critique que public. La sortie l'année suivante du deuxième essai Sunshine on Leith, classé n°6 et certifié disque de platine, marque l'apogée du duo avec le hit I'm Gonna Be (500 Miles)). En 1990, l'EP King of the Road (n°9) précède le troisième album Hit the Highway (n°8, 1994), dont sont extraits trois simples classés et notamment Let's Get Married. Alors au sommet de sa popularité, le duo disparaît mystérieusement pendant sept ans pour ne réapparaître qu'en 2001 avec l'album Persevere, suivi de Born Innocent (2003), Restless Soul (2005), Life With You (2007) et Notes & Rhymes (2009). En 2012, vingt-cinq ans après leur premier album, les deux musiciens à lunettes présentent Like Comedy, un nouvel enregistrement suivi par l'anthologie The Very Best Of: 25 Years (1987-2012) et un film basé sur les chansons de Sunshine on Leith. En 2015 suit le dixième album original Let's Hear It for the Dogs, auquel succède une tournée mondiale. Toujours productif, le duo fraternel poursuit avec Angry Cyclist et une tournée nord-américaine. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2018